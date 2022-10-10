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Надежное СТО в Киеве

  • г. Киев, ул. Оросительная 17

Полный спектр работ по ремонту Вашего авто

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Наши

Бесплатная диагностика ходовой
Скидка таксистам 10-15% и 50% ВСУ

Услуги

Мы предоставляем полный спектр услуг, основные из которых представлены ниже
ремонт двигателя киев

Ремонт двигателя

ремонт ходовой киев

Ремонт ходовой

ремонт коробки передач киев

Ремонт МКПП

замена масла киев

Замена жидкостей

реставрация ходовой киев

Реставрация ходовой

На нашем СТО Вы можете приобрести необходимые детали для своего автомобиля от лучших мировых производителей. Широкий выбор автомобильных товаров: аккумуляторы, колесные диски, автомобильная химия, автозапчасти, электроника, смазка и т.д. 
Покупая у нас, Вы экономите как свое время, так и деньги.

Наши

Гарантия качества
Мы гарантируем качественное предоставление услуг и запчасти, которые используем!
Опытные автомеханики
В нашей команде только квалифицированные мастера с многолетним опытом работы!
Срок исполнения
Максимально быстро и качественно решаем вопрос по ремонту Вашего автомобиля!

Немного

ремонт авто киев

Специалисты нашего СТО в Киеве предоставят большой спектр услуг по диагностике и ремонту машины. Проверка состояния вашего автомобиля не займет много времени. Наши спецы помогут оперативно выявить поломки и дефекты разных узлов авто и предложат оптимальный вариант их устранения по доступным ценам.

К вашим услугам ремонт и реставрация ходовой, замена жидкостей, ремонт и диагностика двигателя, ремонт механической коробки передач. Все работы осуществляются профессионалами быстро и качественно с использованием современных инструментов и оборудования. Наш сервис приятно удивит вас быстрым и комфортным обслуживанием и результатом работы. После посещения нашего СТО на левом берегу Вы убедитесь, что качественный ремонт авто в Киеве это реально и доступно каждому владельцу автомобиля.

У нас индивидуальный подход к каждому клиенту, что позволяет постоянно расширять клиентскую базу, приобретать постоянных заказчиков услуг. Постоянные клиенты получают преимущества, заказывая у нас услуги.

Наш автосервис не стоит на месте, постоянно развивается. Появляется новое оборудование и инструмент, совершенствуются рабочие процессы, повышается квалификация сотрудников. Мы ценим наших клиентов и прикладываем все усилия, чтобы предоставить максимально качественный сервис по доступным ценам.

Мы дорожим своей репутацией, поэтому для нас главное качественно предоставленные услуги и удовлетворенные клиенты. Мы понимаем, что в наше непростое время надежный автосервис имеет большое значение. Исправный автомобиль, работающий как часы, это безопасность на дороге, экономия времени, топлива и даже нервов.

ЗАПИСАТЬСЯ

  • г. Киев, ул. Оросительная 17
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